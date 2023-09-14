بدء إجتماع مسرور بارزاني والسوداني في بغداد

أربيل (كوردستان24) - بدأ قبل قليل إجتماع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني،مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد .

وقال مراسل كوردستان 24 ، أن وفد حكومة إقليم كوردستان وبعد الانتهاء من إجتماع السوداني سيتجه الى قصر السلام ببغداد للاجتماع بالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ، وبعد ذلك مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي .

ووصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك لإجراء مباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.

وقال مراسل كوردستان24، ان وفد حكومة الإقليم، والمؤلف من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، ووزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وأمانج رحيم، سكرتير مجلس الوزراء، مباحثات مع المؤسسات الرسمية والقادة والأحزاب السياسية في العراق.

وأشار الى ان رئيس وزراء الإقليم، سيلتقي مع رئيس الجمهورية العراقي، ورئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب العراقي، كما سيعقد لقاءات مع القادة والاحزاب السياسية العراقية، من بينهم نوري المالكي، وهادي العامري، وعمار الحكيم، وحيدر العبادي".

وأكد أن وفد حكومة إقليم كوردستان سيتباحث مع المسؤولين العراقيين والأحزاب السياسية حول المستحقات المالية لإقليم كوردستان المنصوص عليها في قانون الموازنة، والتي لم ترسل إلى إقليم كوردستان حتى الآن.