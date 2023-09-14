"بارزاني الخيرية" توزع 50 ألف حقيبة مدرسية داخل وخارج الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية اليوم الخميس 14 أيلول سبتمبر 2023، توزيع أكثر من 50 ألف حقيبة ومستلزمات مدرسية على طلبة إقليم كوردستان وثلاث محافظات اخرى خارج الإقليم مع بدء العام الدراسي الجديد 2023 – 2024.

وقال رئيس المؤسسة موسى احمد في مؤتمر صحفي، إن "المؤسسة بدأت خلال الفترة الماضية بمشروع لتوزيع الحقائب والمستلزمات المدرسية على اكثر من 50 الف طالب في محافظات إقليم كوردستان ومحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين".

وأضاف أحمد، أن "المشروع تم بالتعاون مع مستثمرين وشركات داخل الاقليم"، مبينا ان "المؤسسة قامت ببناء 150 قاعة دراسية لمدارس اقليم كوردستان ودعم 10 آلاف طالب في الإقليم لإدامة الدراسة".

وأكد موسى أحمد أن "هذا العمل يعد دعماً لقطاع التربية والتعليم في كوردستان والمناطق الكوردستانية خارج الاقليم".

ومؤسسة بارزاني الخيرية، منظمة غير حكومية، غير سياسية، غير ربحية، تعمل في المجال الإنساني داخل وخارج إقليم كوردستان-العراق.

وتعد إدارة مخيمات النازحين واللاجئين وتوفير المساعدات والاحتياجات للذين تعرضوا للأزمات ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الأيتام (الأعزاء) من أهم أعمال مؤسسة بارزاني الخيرية.

وتأسست المؤسسة عام 2005 وتسعى جاهدة لتكريم الميراث العظيم للملا مصطفى البارزاني، زعيم حركة التحرر الكوردية والمؤثر في الأمة الكوردية المعاصرة، وتتخذ من مقولته "فخرٌ للإنسان أن يكون في خدمة شعبه"، شعاراً لها.