مسرور بارزاني: نحن في بغداد اليوم للدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان وحل المشاكل

أربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، انه موجود اليوم في العاصمة الاتحادية بغداد للتباحث مع رئيس الوزراء الاتحادي، للدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان وحل المشاكل.

ونشر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني رسالة على موقع إكس "تويتر سابقا"، قال فيها: "اليوم أنا في بغداد للتباحث مع رئيس الوزراء والمسؤولين العراقيين الآخرين للدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان وحل المشاكل".

ووصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك لإجراء مباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.

ومن المقرر أن يجري مسرور بارزاني لقاءات مع رئيس الجمهورية العراقي، ورئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب العراقي، كما سيعقد لقاءات مع قادة وأحزاب سياسية عراقية، من بينهم نوري المالكي، وهادي العامري، وعمار الحكيم، وحيدر العبادي".

وأكد مراسل كوردستان24 أن وفد حكومة إقليم كوردستان سيتباحث مع المسؤولين العراقيين والأحزاب السياسية حول المستحقات المالية لإقليم كوردستان المنصوص عليها في قانون الموازنة، والتي لم يتم إرسال هذه الحقوق المالية إلى إقليم كوردستان حتى الآن.