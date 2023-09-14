فيان صبري: أعتقد أن اجتماعات اليوم في بغداد ستحلّ كافة القضايا العالقة

أربيل (كوردستان 24)- قالت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني فيان صبري، ان الاجتماعات التي ستنعقد اليوم الخميس في بغداد، بين رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني والمسؤولين العراقيين، من شأنها حل كافة المشاكل بين الطرفين.

وقالت فيان صبري، لكوردستان24، "أعتقد أن اجتماعات اليوم ستحل جميع القضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".

واضافت صبري، إن "هذه المرحلة مرحلة حساسة جدا وتسببت بمشاكل من جهة عدم تنفيذ قانون الموازنة، خاصة في الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان كما نص عليها القانون".

وأضافت أنها متفائلة بزيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، والوفد المرافق له، الى العاصمة الاتحادية، مؤكدة أن حكومة إقليم كوردستان أوفت بجميع التزاماتها.

ووصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك لإجراء مباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.

ومن المقرر أن يجري مسرور بارزاني لقاءات مع رئيس الجمهورية العراقي، ورئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب العراقي، كما سيعقد لقاءات مع قادة وأحزاب سياسية عراقية، من بينهم نوري المالكي، وهادي العامري، وعمار الحكيم، وحيدر العبادي".