سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع الرئيس العراقي

author_image سوار أحمد
کوردستان اقليم كوردستان الحكومة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- قبل قليل، بدأ اجتماع وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، مع رئيس جمهورية العراق، عبد اللطيف رشيد.

وفي وقت سابق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ونائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني والوفد المرافق لهما مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

وجرى، خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب السوداني، التأكيد على ضرورة إيجاد حل للمشاكل القانونية والمالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفقاً للدستور والقانون.

ووصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.

ويضم الوفد إضافة إلى رئيسه كلاً من: قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، وآوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، و آمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.

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