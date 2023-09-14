مسرور بارزاني يجتمع مع خميس الخنجر

أربيل (كوردستان24) – أجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني،اليوم الخميس بزعيم ائتلاف السيادة العراقي خميس الخنجر في بغداد.

وقال مراسل كوردستان24 إنه من المقرر بعد هذا اللقاء أن يلتقي رئيس الوزراء بعمار الحكيم زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي؛ وهادي العامري، زعيم ائتلاف الفتح؛ ونوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، وحيدر العبادي، زعيم ائتلاف النصر.

وكان رئيس وزراء إقليم كوردستان إجتمع ، صباح اليوم، مع الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني،وقال عضو ضمن وفد حكومة إقليم كوردستان لكوردستان24 إن لقاءهم مع السوداني كان إيجابياً و"هناك أخبار جيدة".