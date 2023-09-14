السوداني: جادون في إيجاد حلول جذرية للمشاكل مع إقليم كوردستان وفقا للدستور

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني والوفد المرافق لهما.

وبحسب ما أفاد بيان لمكتب السوداني، فقد جرى التأكيد على ضرورة إيجاد حل للمشاكل القانونية والمالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفقاً للدستور والقانون.

وأكد السوداني، أن "نهج الحكومة الحالية يعتمد مبدأ العمل نحو ترسيخ الاستقرار الدائم بعيداً عن الخلافات"، مشدداً على "جدية الحكومة في إيجاد حلول جذرية للتعامل مع إقليم كوردستان".

وأشار البيان إلى أن "الحكومة عملت، ولاتزال، على ضمان عدم تأثر متطلبات العيش الكريم للمواطنين العراقيين، وبضمنهم مواطنو الإقليم، بأية إشكالات قانونية أو إدارية".

ووصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك لإجراء مباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.