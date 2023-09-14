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رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع رئيس الوزراء الاتحادي

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- التقى وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، اليوم الخميس 14 أيلول (سبتمبر) 2023، مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، والمسؤولين المعنيين في الحكومة الاتحادية.

وخلال الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني وعدد من وزراء حكومة إقليم كوردستان، أكد رئيس الحكومة على ضرورة حل المشاكل على أساس الدستور والاتفاقات الموقعة.

كما شدد على عدم إقحام الحقوق المالية لإقليم كوردستان ورواتب الموظفين بالخلافات السياسية، مؤكداً على ضرورة معالجة هذه المسألة في أسرع وقت، بما يضمن عدم تأخير الحقوق المالية لمتقاضي الرواتب في الإقليم.

وفي الاجتماع نفسه، ذكّر رئيس الحكومة جميع الأطراف بأن حكومة إقليم كوردستان قد أدت التزاماتها كاملة، وأنها وتتوقع الأمر ذاته من جانب الحكومة الاتحادية.

وأعرب رئيس الوزراء الاتحادي عن استعداده لحل المشاكل وفقاً للدستور والقوانين، وشدد على ضرورة أن تقدم جميع الأطراف الدعم السياسي من أجل إيجاد حل للمشاكل كافة في أقرب وقت.

وقال رئيس حكومة اقليم كوردستان خلال الاجتماع: "ندرك أن العراق يمتلك ثروة بشرية وطبيعية هائلة، ومن خلال خلق بيئة مناسبة وإدارة جيدة، فإن البلاد قاطبة سوف تنتقل نحو مرحلة أكثر تقدماً وازدهاراً".

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