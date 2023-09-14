سیاسة

‏الرئيس بارزاني يجتمع مع ممثلي مكونات كركوك

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الخميس 14 أيلول 2023، في صلاح الدين مع ممثلي المكونات لمحافظة كركوك.

‏و أثناء الاجتماع تبادل الحاضرون الآراء حول الأحداث الأخيرة في كركوك والأوضاع العامة في المحافظة و التحديات والتهديدات التي تواجه التعايش السلمي والاستقرار في محافظة كركوك.

وسلط الرئيس بارزاني الضوء على الأوضاع الحالية في كركوك مشدداً على أن تبقى هذه المدينة محافظة على هويتها كمدينة للتعايش السلمي والتآخي ومبيناً في الوقت ذاته ضرورة أن يشارك الجميع في إدارة هذه المدينة وأكد على أن جميع مكوناتها شركاء في هذه المدينة حاضراً ومستقبلاً.

كما طالب الرئيس من الحاضرين على الالتزام بالحوار والتفاهم والطرق القانونية والدستورية لحل كافة المشاكل التي تواجه المحافظة.

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