وفد حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع رئيس مجلس النواب العراقي

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، اليوم الخميس 14 أيلول 2023، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وأفاد مراسل كوردستان24، أن وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، اجتمع مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وسيبحث الجانبان الحقوق الدستورية والمستحقات المالية لإقليم كوردستان.

ووصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.

ويضم الوفد إضافة إلى رئيسه كلاً من: قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، وآوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وآمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.