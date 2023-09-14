انتهاء اجتماع رئيس حكومة إقليم كوردستان مع رئيس مجلس النواب العراقي

أربيل (كوردستان 24)- انتهى قبل لحظات اجتماع وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وقال مراسل كوردستان24 نوروس عبد الله، انتهى قبل لحظات اجتماع وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وبحسب معلومات كوردستان24، فإن الوفد الرفيع المستوى لحكومة إقليم كوردستان أكد لرئيس مجلس النواب على ضرورة إرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان وتثبيت الحقوق الدستورية للإقليم.

كما ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحلبوسي، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم الخميس، رئيسَ حكومة إقليم كوردستان العراق السيد مسرور بارزاني، ونائبَ رئيس حكومة الإقليم السيد قباد طالباني، والوفدَ المرافق لهما".

وتابع البيان: "وبحث اللقاء الأوضاع السياسية في البلاد، والمشاكل المالية والقانونية العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والتأكيد على ضرورة حلها وتأمين رواتب الموظفين في أنحاء البلاد كافة".

ووصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.

ويضم الوفد إضافة إلى رئيسه كلاً من: قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، وآوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وآمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.