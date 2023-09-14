مسرور بارزاني يعبّر عن تفاؤله بأن وفد الحكومة سيعود إلى كوردستان وبحوزته نتائج إيجابية لشعب الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- عبّر رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، عن تفاؤله بأن وفد حكومة الإقليم سيعود إلى كوردستان وبحوزته نتائج إيجابية لشعب إقليم كوردستان.

وقال مسرور بارزاني في تصريح صحفي، حضرته كوردستان24، "سيعقد مجلس الوزراء العراقي اجتماعاً، يوم الأحد المقبل 17 أيلول 2023، وسيناقش كافة القضايا التي بحثناها اليوم في اجتماعنا مع القوى السياسية لاتخاذ القرار النهائي بشأنها".

كما أعرب رئيس وزراء إقليم كوردستان "عن تفاؤله بشأن نتائج اجتماعات اليوم" مع القادة والمسؤولين السياسيين العراقيين، مؤكداً أن وفد حكومة الإقليم زار بغداد للدفاع عن كافة حقوق شعب إقليم كوردستان وفق ما نص عليه الدستور، ولضمان كافة مستحقات وحقوق إقليم كوردستان".

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه "ناقشنا مع رئيس الوزراء الاتحادي الإجراءات الممكنة لكسب دعم باقي الأحزاب السياسية للوصول إلى نتيجة إيجابية نعود بها إلى مواطني إقليم كوردستان".

ووصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.

ويضم الوفد إضافة إلى رئيسه كلاً من: قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، وآوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وآمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.

والتقى وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وعددٍ آخر من القادة السياسيين العراقيين.