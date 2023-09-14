وفد حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع نوري المالكي

أربيل (كوردستان 24)- قبل لحظات اجتمع وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقال موفد كوردستان24 إلى بغداد نورس عبد الله، إن الجانبين سيبحثان قضية إرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان، إضافة إلى تثبيت الحقوق الدستورية للإقليم.

وأشار موفدنا إلى أن اجتماع وفد حكومة الإقليم مع المالكي سيكون مهماً جداً، بحكم أن المالكي لا يزال يتمتع بمكانة مؤثرة في العراق، وله مقاعد كثيرة في البرلمان، كما شكل ائتلافاً كبيراً (ائتلاف إدارة الدولة) الذي يضم الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

ووصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.

ويضم الوفد إضافة إلى رئيسه كلاً من: قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، وآوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وآمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.

والتقى وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وعددٍ آخر من القادة السياسيين العراقيين.