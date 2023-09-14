مسرور بارزاني: إجراءُ تعديلاتٍ في بنود قانون الموازنة أمرٌ وارد لتجاوز القضايا المالية العالقة بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، أن إجراء تعديلاتٍ في بنود قانون الموازنة الاتحادية أمرٌ وارد لتجاوز القضايا المالية العالقة بين أربيل وبغداد.

وقال مسرور بارزاني في تصريح لقناة الشرقية، "إننا نملك تفاهمات جيدة مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني"، مشيراً إلى أن "السوداني كذلك يسعى لحل مسألة مخصصات إقليم كوردستان" المالية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الحل قد يكون عبر تعديل بنودٍ في قانون الموازنة" الاتحادية، مبيناً "لكننا بحاجة إلى حلول سريعة الآن، ونتوقع الوصول إلى حلول للأزمة خلال الأيام المقبلة".

ووصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.

ويضم الوفد إضافة إلى رئيسه كلاً من: قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، وآوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وآمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.

والتقى وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وعددٍ آخر من القادة السياسيين العراقيين.