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العامري يبدي استعداده للتعاون من أجل إيجاد حل جذري لمسألة رواتب موظفي الإقليم

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- في إطار زيارته المتواصلة إلى بغداد، التقى وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، اليوم الخميس 14 أيلول (سبتمبر) 2023، مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع، القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ولا سيَما مسألة الرواتب والحقوق المالية للإقليم.

ودعا رئيس الحكومة إلى دعم حقوق مواطني إقليم كوردستان، وبضمنهم من يتقاضون الرواتب، كسائر المواطنين العراقيين.

من جانبه، أبدى رئيس تحالف الفتح استعداده للتعاون من أجل التوصل إلى حل جذري لمسألة متقاضي الرواتب في الإقليم.

ووصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.

ويضم الوفد إضافة إلى رئيسه كلاً من: قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، وآوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وآمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.

والتقى وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وعددٍ آخر من القادة السياسيين العراقيين.

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