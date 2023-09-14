وفد حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع قيس الخزعلي

أربيل (كوردستان 24)- قبل لحظات اجتمع وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، مع الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي.

وقال موفد كوردستان24 إلى بغداد نورس عبد الله، قبل لحظات بدأ اجتماع وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، مع الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي.

ووصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.

ويضم الوفد إضافة إلى رئيسه كلاً من: قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، وآوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وآمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.

والتقى وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وعددٍ آخر من القادة السياسيين العراقيين.