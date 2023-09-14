Coverage سیاسة

مسرور بارزاني والفياض يؤكدان أهمية معالجة القضايا الخلافية بين أربيل وبغداد وفقاً لأحكام الدستور

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له في بغداد، مساء اليوم الخميس 14 أيلول (سبتمبر) 2023، مع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وشهد الاجتماع تأكيداً على أهمية معالجة القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وفقاً لأحكام الدستور.

وفي هذا الصدد، أعرب رئيس هيئة الحشد الشعبي عن دعمه لأي جهود تُبذل من أجل حل المشاكل العالقة، ولا سيّما ما يتعلق بتأمين الحقوق المالية لمواطني إقليم كوردستان.

ووصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.

ويضم الوفد إضافة إلى رئيسه كلاً من: قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، وآوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وآمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.

والتقى وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وعددٍ آخر من القادة السياسيين العراقيين.

74748585859696969696
74748585859696969696
74748585969696969696
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف