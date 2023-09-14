مسرور بارزاني: نحاول الحصول على الدعم السياسي اللازم لحل الإشكالات المالية العالقة بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، أن وفد حكومة الإقليم الموجود حالياً في بغداد، يحاول الحصول على الدعم السياسي اللازم لحل الإشكالات المالية العالقة بين أربيل وبغداد.

وقال مسرور بارزاني في تصريح صحفي، حضرته كوردستان24، "نأمل التوصل إلى بعض الحلول للحصول على الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان"، مشيراً إلى "أنهم طالبوا بغداد بإرسال رواتب كافة الأشهر لموظفي إقليم كوردستان".

وأضاف: "الحكومة العراقية أبلغتنا بأنها ستقدم المساعدة اللازمة لحل هذه القضية، لكنها في المقابل تحتاج إلى دعمٍ سياسي".

وأشار إلى أن "وفد حكومة الإقليم يجري مباحثات مع الأطراف السياسية في بغداد لأجل الحصول على الدعم السياسي اللازم"، لافتاً إلى "أنهم مفائلون بشأن معالجة المشاكل العالقة، لكنهم بانتظار النتيجة النهائية".

ووصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.

ويضم الوفد إضافة إلى رئيسه كلاً من: قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، وآوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وآمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.

والتقى وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وعددٍ آخر من القادة السياسيين العراقيين.