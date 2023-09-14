وفد حكومة الإقليم يجتمع مع رؤساء الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- قبل لحظات اجتمع وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، في العاصمة الاتحادية بغداد، مع رؤساء الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي والأعضاء الكورد في لجنتي المالية والنفط والغاز.

وقال موفد كوردستان24 إلى بغداد نورس عبد الله، بعد انتهاء اجتماع وفد حكومة إقليم كوردستان مع الأمين لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، فإن الوفد اجتمع مع رؤساء الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي والأعضاء الكورد في لجنتي المالية والنفط والغاز.

ووصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.

ويضم الوفد إضافة إلى رئيسه كلاً من: قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، وآوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وآمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.

والتقى وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

كما التقى وفد حكومة الإقليم مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وفي لقائه الأخير ختم الوفد اجتماعه مع الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي.