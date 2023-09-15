صحة وبیئة

طقس العراق.. تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة

author_image سوار أحمد
العراق درجات الحرارة حالة الطقس العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في أقسامها الشرقية مسببة تصاعد غبار خفيف في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مشيراً الى أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

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