فريدي أوكونيل: توقيع اتفاقية التوأمة بين أربيل وناشفيل تقوي العلاقات بين الجانبين

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس بلدية ناشفيل فريدي أوكونيل، إن العلاقات بين أربيل وناشفيل كانت غير رسمية في الآونة الأخيرة، لكن توقيع اتفاقية التوأمة، سيؤدي إلى علاقات رسمية والى تقوية العلاقات بين الجانبين، وزيادة تبادل السفر والخبرات بين أربيل وناشفيل.

وقال فريدي أوكونيل، لكوردستان24، ان الجالية الكوردية تحظى بأهمية بالغة في مدينة ناشفيل، ويمكنها فعل الكثير للمدينة.

وأضاف، "خلال الأشهر القليلة الماضية، تمكنا من الترحيب بمحافظ أربيل والوفد المرافق له في مجلس مدينتنا، وهذه كانت كبداية لبناء علاقتنا الرسمية، وقد أستكملنا كافة الإجراءات خلال الأيام القليلة الماضية".

ووقع محافظ أربيل أوميد خوشناو ورئيس بلدية ناشفيل وعدد من الشخصيات السياسية من إقليم كوردستان والولايات المتحدة الامریكیة والجالية الكوردية، رسمياً، على اتفاقية توأمة بين أربيل وناشفيل، في وقت سابق.

وجاء ذلك، بعد زيارةٍ رسمية لمحافظ أربيل الى ناشفيل، وكان محافظ أربيل أوميد خوشناو، قد قال لكوردستان 24 " ان هنالك رغبة في تطوير العلاقات بين أربيل ومدينة ناشفيل الأمريكية، في جميع المجالات.

وفي أواخر أيار مايو الماضي زار وفد من بلدية ناشفيل أربيل، عقد خلالها الضيوف سلسلة لقاءات وأجروا زياراتٍ لأماكن مختلفة في عاصمة إقليم كوردستان.

إعلان التوأمة بين أربيل وناشفيل كان نتاج 3 سنوات من الدراسة، من خلال زيارات متتالية أجرتها وفود بمدينة ناشفيل للاطلاع على أوضاع أربيل عن كثب من جميع النواحي.

وتوصف ناشفيل بكوردستان الصغرى، نسبةً لوجود عددٍ كبير من أبناء الجالية الكوردية فيها، وباتت محل اهتمام المسؤولين في أربيل، للاستفادة من التطور الموجودة في تلك المدينة.