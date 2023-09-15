سیاسة

دوبرداني: سنحاول تعديل بعض المواد في قانون الموازنة نهاية 2023

الضغوط الممارسة على حكومة إقليم كوردستان هي "ضغوطات سياسية وليست قانونية"
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شيروان دوبرداني
شيروان دوبرداني
کوردستان شيران دوبرداني

أربيل (كوردستان 24)- أوضح عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، شيروان دوبرداني، أنهم سيحاولون نهاية 2023 الجاري، إجراء تعديلات على المادتين الـ 12 و13 من قانون الموازنة الاتحادية والمتعلقتين بحصة الإقليم.

وقال في حديثٍ لـ كوردستان 24: يعلم الجميع أن الضغوطات التي يتعرّض لها موظفو الإقليم وحكومته هي ضغوط سياسية.

وأضاف: لأن الفقرة (و) من البند الرابع في قانون الموازنة تنصّ على أن رواتب موظفي حكومة كوردستان تبلغ 9 تريليون و298 مليار دينار، منها 775 مليار دينار رواتب شهرية.

وحول الخلافات المستشرية بين الأطراف السياسية الكوردستانية وإمكانية حلّها بالحوار، جدّد دوبرداني التأكيد على ضرورة أن يكون لدى الكورد في بغداد "موقف موحّد".

معتبراً أن الضغوط الممارسة على إقليم كوردستان هي "سياسية وليست قانونية".

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