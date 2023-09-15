حلبجة تستعد لإعلان التوأمة مع مدينةٍ إسبانيّة

أربيل (كوردستان 24)- تستعد محافظة حلبجة بإقليم كوردستان لإعلان التوأمة مع محافظة غرنيكا بإقليم الباسك الإسباني.

يأتي ذلك، بعد مناقشاتٍ بين ممثل حكومة إقليم كوردستان في إسبانيا، داروان حاج حميد، ومحافظ غرنيكا، خوسيه ماريا، اليوم الجمعة وتبادل وجهاء النظر حول بدء إجراءات إعلان التوأمة بين المحافظتين.

ومن المنتظر أن تتم دعوة محافظ حلبجة قريباً لزيارة غرنيكا الإسبانية، بهدف استكمال إجراءات إعلان التوأمة ووضعها حيّز التنفيذ.

إلى ذلك، أكّد المدير التنفيذي لممثلية حكومة الإقليم في إسبانيا، آيدين أوستان، أن رغبة حلبجة وغرنيكا بإعلان التوأمة، نابعٌ من تشابههما تاريخياً وثقافياً، فكلتاهما تعرّضتا للقصف في الماضي.

وقال: نرغب بإطلاق اسبوعٍ كوردي سنوياً، لنتمكّن من التعريف بالثقافة الكوردية مثل الموسيقى والمسرح والزي الكوردي والسينما بشكلٍ عام.

وستكون حلبجة المدينة الكوردستانية الثانية بإعلان التوأمة مع مدينةٍ غربية، بعد أن سبقتها أربيل في إعلان التوأمة مع ناشفيل الأميركية.

وتعرّضت غرنيكا لقصفٍ جوي في الـ 26 مايو أبريل 1937 خلال الحرب الأهلية الإسبانية بطلبٍ من الجبهة القومية الإسبانية، وأطلق على العملية اسم "عملية روغن".

ونفّذ القصف فيلق كومندور التابع لسلاح الجو الألماني وفيلق التدخل السريع من سلاح الجو أفياسيون الإيطالي.