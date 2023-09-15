واشنطن تدعو لتحسين القطاع المالي في العراق

أربيل (كوردستان 24)- دعت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، إلى ضرورة تحسين القطاع المالي في العراق والحدِّ من تمويل الإرهاب.

وقالت الخزانة الأميركية في بيانٍ لها، إنها اتفقت مع العراق على العمل لتحسين القطاع المالي لمنع الاحتيال والتهرّب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير القانونية.

والتقت مساعدة وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، إليزابيث روزنبرغ، يومي الـ 12 و13 سبتمبر أيلول الجاري برئيس الوزراء والبنك المركزي العراقي وممثلي مصارف القطاع الخاص العراقي ببغداد.

وقال البيان، إن الجانبان اتفقا على أن هناك فرصاً وتحديات لتحسين القطاع المالي في العراق، والعمل معاً نحو إصلاحات هادفة ومستدامة، لجلب العراق إلى المعايير الدولية ومنع الاحتيال والتهرّب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير القانونية.