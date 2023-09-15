هوراماني يقدم شهادة للتاريخ حول ما تحدّث به مسرور بارزاني في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدّث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني خلال زيارته إلى بغداد أكّد على حقوق شعب كوردستان وشدد عليها.

وأجرى وفدٌ من حكومة إقليم كوردستان، الخميس، زيارة إلى العاصمة بغداد، برئاسة رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني.

وعقد الوفد سلسلة لقاءات مع المسؤولين العراقيين وقادة الأحزاب السياسية، أثمرت عن نتائج إيجابية.

وأوضح هوراماني، أن رئيس حكومة كوردستان قال خلال اجتماعاته مع المسؤولين في بغداد: إن "شعب كوردستان منذ 3 أشهر يمرُّ بأوضاعٍ صعبة، وأستطيع ببساطة أن أقول بإن شعبنا يعاني ولا يستحق أن يُعامَل بهذه الطريقة".

وتهدف زيارة الوفد الكوردستاني إلى بغداد، لإجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم ومستحقاته المالية من الموازنة العامة.

وبشأن زيارة مسرور بارزاني والوفد المرافق له إلى بغداد، كتب هوراماني رسالةً اعتبرها أنها للتاريخ، جاء فيها: لقد طالبتم بحقوق شعب كوردستان بنوايا طيبة وصافية، وعبر اجتماعات متتالية دون كلل أو تعب كنتم تطلبون وضع النقاشات الفنية على جنب وقابلية النقاش فيها لاحقاً، وفوق هذا كله كنتم تتحدثون وتستعرضون الأرقام".

وكتب هوراماني: "اهتمامك بنا بأن نكون متّحدين وأن نكون صوتاً واحداً وصفّاً واحداً لأجل هموم شعبنا، شهادة أقدمها للتاريخ، أنه لشرفٌ عظيم بالنسبة إلي أن أخدم هذا الهدف الذي أنتم على استعدادٍ للعمل من أجله ليل نهار".

وضم وفد إقليم كوردستان إلى بغداد، رئيس الوزراء مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، ووزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم.

وأجرى الوفد 14 لقاءً، في مقدمتها مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

كما التقى الوفد مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاويز

إضافةً للقاءٍ مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وختم الوفد سلسلة لقاءاته مع الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أكد في مؤتمرٍ صحفي، إنهم قدموا مقترحين للحكومة الاتحادية لمعالجة مشكلة رواتب موظفي الإقليم.

مشيراً إلى أنهم بانتظار اجتماع مجلس الوزراء العراقي يوم الأحد المقبل للبت في صرف رواتب موظفي الإقليم.