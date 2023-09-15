أمن

الاتحاد الأوروبي يرفض تقديم مساعدات للمغرب.. ما السبب؟

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من آثار الزلزال
من آثار الزلزال
الشرق الاوسط زلزال المغرب الاتحاد الأوروبي

أربيل (كوردستان 24)- برر الاتحاد الأوروبي عدم تقديم مساعدات إلى المغرب في أعقاب كارثة الزلزال التي ضربت البلاد الاسبوع الماضي والتي أسفرت عن مقتل نحو 3 آلاف شخص وتشريد عشرات الآلاف.

وقال الاتحاد إنه "لم يتلق أي طلب" من المغرب، للمساعدة بعد الزلزال المدمر.

وأشار على لسان المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، "لم نتلق أي طلب من المغرب للمساعدة بعد الزلزال".

وأضاف  أن الاتحاد الأوروبي يعمل "من خلال آلية الحماية المدنية، التي يتم تفعيلها بناء على طلب رسمي للسلطات المعنية"، وفق موقع الحرة.

وأعلنت الرباط عن استقبال مساعدات من 4 دول هي الإمارات المتحدة وقطر وإسبانيا وبريطانيا في الوقت الذي أعلن المغرب برنامجاً لإعادة الإيواء يشمل في مرحلة أولية نحو 50 ألف مسكن دمرها الزلزال إضافة إلى "مبادرات لإعادة الإعمار"، وفق ما أفاد بيان للديوان الملكي.

ويمكن لأية دولة أن تطلب المساعدة عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، عندما يفوق حجم أي حالة طارئة أو كارثة قدراتها.

وكان الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات لليبيا، في أعقاب الفيضانات الأخيرة التي تسببت بمقتل الآلاف، وذلك بعد طلب من السلطات الليبية.

وتم دعم السلطات الليبية بـ تجهيزات للإيواء، ومولدات كهربائية، وخيام مستشفيات، وفرق طبية وأخرى للغوص، وشاحنات لإزالة الأنقاض، ومركبات نقل، وطائرات عمودية، وخبراء في تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية ورسم الخرائط.

 

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