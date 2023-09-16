فؤاد حسين يصل الى نيويورك

أربيل (كوردستان24)- وصل نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، وسيجري مجموعة كبيرة من اللقاءات مع نظرائه من وزراء الخارجية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان له "ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين يصل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، علماً أن الوفد العراقي سيكون برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وسيلتقي الوفد بالعديد من قادة العالم".

وأضاف الصحاف " كما سيجري الوزير فعاليات سياسية عديدة ومجموعة كبيرة من اللقاءات مع نظرائه من وزراء الخارجية".

ويجتمع زعماء العالم في الأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، في ظل توترات جيوسياسية تسببت حرب أوكرانيا في تأجيجها إلى حد كبير، وسط تنافس روسيا والصين من جانب مع الولايات المتحدة وأوروبا من الجانب الآخر للظفر بدعم الدول النامية، وفقا لوكالة "رويترز".

وستكون حرب روسيا في أوكرانيا موضع تركيز من جديد في التجمع السنوي في نيويورك الذي سيحضره الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، شخصيا للمرة الأولى منذ بدء الصراع.

كما تتصدر جدول أعمال الاجتماعات هذا العام مخاوف نصف الكرة الأرضية الجنوبي. ويأتي التركيز على هذا الأمر لحد ما كانعكاس لتزايد اهتمام دول الغرب بالدول النامية لضمان دعمها في مساعي عزل روسيا.

وسينصب التركيز في عدة اجتماعات عالية المستوى خلال انعقاد الجمعية العامة على أولويات الدول النامية في أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا، وهي موضوعات المناخ والصحة والتمويلات التنموية وكيفية وضع "أهداف التنمية المستدامة" على المسار الصحيح.

ومن المتوقع أن يلقي زيلينسكي خطابا أمام الجمعية العامة، الثلاثاء المقبل، وأن يتحدث في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، وهو اجتماع قد يجلسه على نفس الطاولة مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

وحذر دبلوماسي أوروبي كبير طلب لرويترز عدم ذكر اسمه من أن التوتر الجيوسياسي ربما يثني مزيدا من الدول النامية عن الاقتراب من الجهود التي يقودها الغرب ويدفع بها نحو مجموعة "بريكس" أملا في "تلبية بعض مصالح الدول النامية بشكل أفضل". وتتكون مجموعة بريكس من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.