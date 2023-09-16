سیاسة

رئيس حكومة كوردستان يستقبل السفير البريطاني لدى العراق

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 16 أيلول (سبتمبر) 2023، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن.

وبحث الجانبان خلال اللقاء القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ولا سيّما ما يتعلق بتأمين الحقوق الدستورية لمواطني الإقليم، والتأكيد على أن زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان الرفيع إلى بغداد الأسبوع الماضي والمباحثات التي عقدها مع الرئاسات الثلاث والأطراف السياسية العراقية، بشأن تأمين الحقوق المالية للإقليم، تعدّ خطوة إيجابية في سبيل حل المشاكل العالقة بين الجانبين.

كذلك شهد اللقاء بحث أهمية حماية الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان.

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