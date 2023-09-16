زوكربيرغ يعلن رسمياً ميزة القنوات في واتساب

أربيل (كوردستان24)- يعدّ واتساب واحداً من أشهر وأكثر تطبيقات المراسلة استخداماً حول العالم، ومع تطور التكنولوجيا والحاجة المستمرة لتحسين وسائل التواصل، أطلقت الشركة ميزة القنوات في أكثر من 150 دولة.

هدف الميزة

تهدف هذه الميزة إلى تقديم وسيلة خاصة وفعالة لتلقي التحديثات والأخبار التي تهم المستخدمين. ومع توجيه الدعوة لآلاف المنظمات والفرق الرياضية والموهوبين للانضمام، أصبح من الممكن الآن متابعة أخبارك المفضلة مباشرة عبر واتساب.

خصوصية التواصل

أحد أبرز ما يميز هذه القنوات هو الخصوصية، حيث تكون مستقلة عن محادثات المستخدم العادية، ولا يتم عرض الأشخاص الذين تتابعهم للمتابعين الآخرين، مع ضمان حماية المعلومات الشخصية.

التحديثات الجديدة

من أبرز التحديثات التي تم تقديمها أخيراً للقنوات هو دليل محسن يعتمد على دولة المستخدم، وإضافة ردود فعل باستخدام الرموز التعبيرية، وإمكانية التحرير والتقديم للتحديثات.

المستقبل

هذه الميزة هي فقط البداية، حيث تعد شركة واتساب بتقديم مزيد من التحسينات والتعديلات بناءً على آراء المستخدمين، وفي الأشهر المقبلة، سيتم تمكين أي مستخدم من إنشاء قناته الخاصة.

وتُعد ميزة القنوات في واتساب خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل المباشر والخاص بين المستخدمين ومقدمي المحتوى المختلف.