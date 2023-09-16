حكومة كوردستان تحل مشكلة نقص المياه بتنفيذ 11 مشروعاً استراتيجياً للمياه

أربيل (كوردستان24)- تعمل حكومة كوردستان على استكمال مشاريع المياه التي توفر المياه النظيفة للسكان من خلال جمعها وترشيحها وإعادة توزيعها، حيث يتم توفير 2.784.606 متر مكعب من المياه النظيفة يومياً لمواطني كوردستان بكلفة سنوية تبلغ 552 مليار دينار.

يعمل حالياً 81 مشروعاً لانتاج المياه يومياً على الانهار، ومن المقرر تنفيذ 11 مشروعاً استراتيجياً للمياه قريباً، مما سيجعل مشكلة نقص المياه الى حد كبير.

وقال آري أحمد مدير عام مديرية المياه والمجاري في كوردستان "سيتم تنفيذ 11 مشروعاً استراتيجياً ضمن خطة المديرية العامة للمياه والمجاري ووزارة البلديات في حكومة كوردستان لحل مشكلة نقص المياه، وجالياً يتم انتاج 50% من المياه من خلال الابار، والـ50% الاخرى من خلال مشاريع المياه، ومع اكتمال هذه المشاريع سيعتمد 80 – 82% من إمدادات مياه الانهار، مما سيحافظ على المياه الجوفية وتغلق الابار".

وبحسب المعايير الدولية، يبلغ استهلاك الفرد من المياه 250 لتر يومياً، أما في كوردستان تبلغ كمية استهلاك الفرد من المياه 500 لتر يومياً، وبالتالي يستخدم المواطن مياهاً أكثر من المعيار الدولي.

وأضاف آري أحمد بشأن حماية الموارد المائية "ان الوعي باستهلاك المياه أمر مهم للغاية، فغالباً ما يستخدم المواطنون كميات أكبر من المياه مما يحتاجون اليه، كما أن الاستخدام غير السليم للاجهزة في المنزل يؤدي الى المزيد من هدر المياه، مثل غسالات الملابس وغسالات الاطباق والاستحمام وغيرها من الاجهزة المنزلية، والتي يمكن استخدامها بعناية أكبر لتقليل استهلاك المياه، وما نطلبه ليس فوق قدرة المواطنين".

في كل عام وبسبب توسع الحركة الحضرية ونمو المدن في كوردستان تزداد الحاجة الى استخدام المياه، وبالاضافة الى تنظيم استخدام المياه، وتعتبر حكومة كوردستان توفير مياه الشرب للمواطنين من اولوياتها وستستمر في تقديم الخدمات للمواطنين.