ألمانيا تقرر مواصلة استقبال المهاجرين من إيطاليا

أربيل (كوردستان 24)- قررت ألمانيا مواصلة استقبال المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا، وذلك بعد يومين من إعلانها تعليق اتفاقٍ طوعي مع روما لاستقبال وافدين جدد.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إن روما لا تحترم التزاماتها بموجب ما تسمى بقواعد دبلن التي تأتي في إطار الاتحاد الأوروبي، والتي تنظم التعاطي مع طلبات اللجوء في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي عند الوصول للمرة الأولى.

وبموجب برنامج تضامني في إطار الاتحاد الأوروبي، تعهدت ألمانيا بمساعدة الدول الأعضاء، مثل إيطاليا، التي تكتظ بالمهاجرين، من خلال استقبال 3500 منهم، لكنها أعلنت تعليق الاتفاق يوم الأربعاء.

لكن فيزر قالت إن وصول آلاف المهاجرين في الآونة الأخيرة إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة يعني أن ألمانيا ستستقبل بعضهم في النهاية، وفق رويترز.

وعن سبب تعليق بلادها للعملية، أضافت وزيرة الداخلية الألمانية "لم تُظهِر إيطاليا أي استعداد على الإطلاق لاستعادة الأشخاص بموجب بروتوكول دبلن. الآن من الواضح بالطبع أننا سنفي بالالتزام الذي أخذناه على عاتقنا بالتضامن".

ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى التحرك "بمهمة بحرية إذا لزم الأمر" لمنع المهاجرين من عبور البحر المتوسط من شمال أفريقيا.

وتوعدت باتخاذ إجراءات صارمة رداً على زيادة أعداد المهاجرين الوافدين هذا الأسبوع إلى جزيرة لامبيدوزا، إذ تسبب وصول سبعة آلاف مهاجر في إطلاق الساسة بالمنطقة نداءات للمساعدة.