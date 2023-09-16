أردوغان يتهم الاتحاد الأوروبي بالابتعاد عن تركيا

أربيل (كوردستان 24)- اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى الابتعاد عن تركيا، في حين أن مفاوضات الانضمام مع أنقرة متوقفة.

وقال أردوغان قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "الاتحاد الأوروبي يسعى إلى النأي بنفسه عن تركيا. سنجري تقييمنا الخاص للوضع ويمكننا أيضاً أن نذهب في اتجاه آخر".

وكان الرئيس التركي يجيب على أسئلة الصحافيين بعد أن طلب المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع من أنقرة إحراز تقدم في مسألة الديمقراطية.

وقال المفوض المجري أوليفر فارهيلي خلال زيارته لأنقرة الأسبوع الماضي إن "مفاوضات الانضمام متوقفة حالياً. ولكي يتم استئنافها، هناك معايير واضحة للغاية ... يجب أخذها في الاعتبار، مرتبطة بالديمقراطية وسيادة القانون".

قدمت تركيا التي ما زالت رسمياً مرشحاً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، طلبها في عام 1987 إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية وفي عام 1999 إلى الاتحاد الأوروبي، لكن مفاوضات الانضمام التي بدأت في عام 2005 متوقفة منذ عدة سنوات.

وبشأن عضوية السويد في الناتو قال أردوغان: "ليس من الممكن أن نقول نعم أو لا ما لم يقرر البرلمان التركي".

وأردف "قبل كل شيء على السويد القيام بواجبها المترتب عليها، حسناً هل تقوم السويد بذلك حالياً؟ يقولون لنا مراراً أنهم أعدوا قانوناً (لمكافحة الإرهاب) لا تكفي صياغة القانون، بل يجب تطبيقه".

وتابع "مهما قاموا بتعديلات دستورية أو قانونية في السويد فإن إرسالهم إرهابيين إلى المظاهرات تحت حماية الشرطة السويدية يعني أنهم لا يقومون بواجبهم ويعني أيضاً استمرار مظاهرات الإرهابيين في شوارع ستوكهولم".