جمانة الغلاي: أكثر من 6 آلاف مرشح سيخوضون انتخابات مجالس المحافظات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جمانة الغلاي، اليوم السبت، إن أكثر من 6 آلاف مرشح ضمن 134 قائمة سيخوضون انتخابات مجالس المحافظات العراقية.

وأضافت في تصريح لـ كوردستان24، أن "هؤلاء الأشخاص لا يعتبرون مرشحين كتسمية نهائية إلا بعد مصادقة مجلس المفوضين على أسمائهم، وورود الإجابة من جهات التحقق من الأدلة الجنائية وهيئة النزاهة، وهيئة المساءلة والعدالة، ووزارة التربية، ووزارة التعليم العالي".

وأشارت إلى أنه "بعد ورود هذه الإجابة سوف يصادق مجلس المفوضين على أسماء هؤلاء المرشحين، وعندها سوف يحدد موعد انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالمرشحين لخوض العملية الانتخابية".

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 18 كانون الأول ديسمبر في 15 محافظة باستثناء إقليم كوردستان، ويحق لحوالي 15 مليون عراقي التصويت في هذه الانتخابات.

وعرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة انتخابات محلية، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، وهي تلك التي عقدت العام 2005.