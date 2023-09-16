تركيا تعلن تدمير 31 هدفاً للعمال الكوردستاني بجبل غارا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، عن تدمير 31 هدفاً لحزب العمال الكوردستاني في أعقاب غاراتٍ جوية نفّذتها في منطقة جبل غارا بإقليم كوردستان يومي الـ 13 و15 سبتمبر أيلول الجاري.

وقالت الدفاع التركية إن الأهداف المدمّرة تضمُّ مخابئ وملاجئ ومستودعات، مؤكدةً أنها تشتبه بوجود مسؤولين رفيعي المستوى في العمال الكوردستاني داخلها.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في يونيو حزيران الماضي تصفية شخصين يُعتقد أنهما من كبار قادة الحزب، عبر عمليةٍ أمنية داخل إقليم كوردستان.

وفي مارس آذار الماضي، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحكومة العراقية إلى تصنيف "العمال الكوردستاني" كـ"منظمة إرهابية".

وشهدت العلاقات بين العراق وتركيا توتراً في السنوات الأخيرة، بسبب قضايا مثل المياه ووجود حزب العمال الكوردستاني، والذي تعارضه تركيا.

وتستهدف أنقرة مناطق متعددة داخل إقليم كوردستان بقصف جوي متكرر، مُبررة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكوردستاني.

الأمر الذي يثير اعتراض الحكومة العراقية التي تعتبر ذلك انتهاكاً لسيادتها.