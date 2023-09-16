السفير البريطاني لدى بغداد يعلّق على رواتب موظفي إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكّد السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن، أن استقرار إقليم كوردستان أمرٌ مهم بالنسبة للعراق، معرباً عن أمل بلاده في رؤية حلٍّ قريب.

واعتبر السفير البريطاني عبر منصة (إكس)، أن جميع موظفي الحكومة في العراق، بما في ذلك موظفو إقليم كوردستان "يستحقون أن يتقاضوا رواتبهم مقابل عملهم في نهاية كل شهر".

وكتب هيتشن: تحدّثت مع صديقي مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان عن الخلاف بين بغداد وأربيل.

تحدثت مع صديقي @MasrourBarzani عن الخلاف بين بغداد وأربيل. الاستقرار في إقليم كردستان العراق مهم للعراق. وتأمل المملكة المتحدة أن ترى حلاً قريبًا. يستحق جميع موظفي الحكومة في العراق، بما في ذلك في إقليم كردستان العراق، أن يتقاضوا رواتبهم مقابل عملهم في نهاية كل شهر. — Stephen Hitchen FCDO (@SCHitchenFCDO) September 16, 2023

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، استقبل اليوم السبت السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن.

وبحث الجانبان القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، لا سيّما ما يتعلق بتأمين الحقوق الدستورية لمواطني الإقليم.

وأكد الاجتماع على أن زيارة وفد حكومة الإقليم إلى بغداد تعدّ خطوة إيجابية في سبيل حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.

وأجرى وفدٌ من حكومة إقليم كوردستان، الخميس، زيارة إلى العاصمة بغداد، برئاسة رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني.

وعقد الوفد سلسلة لقاءات مع المسؤولين العراقيين وقادة الأحزاب السياسية، أثمرت عن نتائج إيجابية.

وتهدف زيارة الوفد الكوردستاني إلى بغداد، لإجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم ومستحقاته المالية من الموازنة العامة.

وضم وفد إقليم كوردستان إلى بغداد، رئيس الوزراء مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، ووزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم.

وأجرى الوفد 14 لقاءً، في مقدمتها مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

كما التقى الوفد مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاويز

إضافةً للقاءٍ مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وختم الوفد سلسلة لقاءاته مع الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي.