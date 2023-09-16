سیاسة

الرئیس السابق للمفوضية : كركوك مثل أي محافظة عراقية أخرى، يجب أن تجري فیها انتخابات مجالس المحافظات.

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کوردستان

أربيل (كوردستان24) - قال سربست مصطفى الرئيس السابق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية لكوردستان24: "إنهم أرسلوا مذكرة إلى مفوضية الانتخابات العراقية والمبعوث الأممي، مشددين فيها على أن كركوك، مثل أي محافظة عراقية أخرى، يجب أن تجري فیها  انتخابات مجالس المحافظات.

وأضاف سربست مصطفى ، " دائما يتم تأجيل انتخابات محافظة كركوك وبدوافع سياسية .

وتابع  :"إن بعض الأحزاب لا تريد إجراء الانتخابات في كركوك خوفا من خسارة أصواتها.

وأكد الرئيس السابق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ، أنه يجب أن يتم التعامل مع كركوك بشكل عادل حالها حال بقية المحافظات العراقية ومن حق أبنائها أن تقرر من تختار لادارة مدينتهم عبر صناديق الاقتراع .

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