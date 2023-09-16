مجلس أمن إقليم كوردستان يعلن اعتقال إرهابي كبير في تنظيم داعش

أربيل (كوردستان24) - أعلن مجلس أمن إقليم كوردستان في بيان ، أن مؤسسات مجلس أمن إقليم كوردستان ألقت في عملية خاصة ، القبض على أمير في تنظيم داعش الإرهابي، المتورط في عدة أعمال إرهابية.

وأصدر مجلس أمن إقليم كوردستان، اليوم السبت ، بياناً جاء فيه، "بناءً على معلومات استخباراتية وجمع معلومات دقيقة، قامت مؤسسات مجلس أمن إقليم كوردستان بعملية خاصة يوم 6 أيلول ، وألقي القبض فيها على "زيدان خليفة أحمد مطر الملقب بأبو ليلي،" والذي كان أمير قطاع " سعد بن أبي وقاص "في ولاية دجلة وكان يعمل في جبل قراجوغ.

وقال البيان إن الإرهابي المعتقل انضم إلى تنظيم داعش الإرهابي عام 2014 وكان مسلحا في منطقة "الشرقاط " ثم تم تعيينه رئيساً لمفرزة الهاون وشارك في القتال ضد قوات بيشمركة كوردستان في مخمور وقراج ، وبعد تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش عام 2017، أنشأ التنظيم عدة وحدات كان يتولى إحداها مسؤولية مناطق جبل قراجوغ وأبوشيتا وكوشاف، بهدف اغتيال واختطاف المدنيين وإطلاق سراحهم مقابل أموال .

نص مجلس أمن إقليم كوردستان :-

ألقت مؤسسات مجلس أمن إقليم كوردستان القبض في عملية خاصة ،على أمير في تنظيم داعش الإرهابي، متورط في عدة أعمال إرهابية.

وبناء على معلومات استخباراتية وجمع معلومات دقيقة، ألقت مؤسسات مجلس أمن إقليم كوردستان في عملية خاصة بتاريخ 6 أيلول 2023، القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي المدعو (زيدان خليفة أحمد مطر المعروف بأبو ليلي)، كان ضمن ولاية دجلة وكانت مهمته في جبل قراجوغ.

الإرهابي المعتقل انضم إلى تنظيم داعش الإرهابي عام 2014 وكان مسلحا في منطقة الشرقاط، ثم تم تعيينه رئيساً لمفرزة الهاون وشارك في القتال ضد قوات البيشمركة الكوردستانية في محوري مخمور وقراج، وبعد تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش2017، أنشأ هذا التنظيم عدة مفارز وكان مسؤولاً عن إحداها في مناطق جبل قراجوغ وأبوشيتا وكوشاف بهدف اغتيال وخطف المدنيين وإطلاق سراحهم مقابل أموال .