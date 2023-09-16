إسماعيل مندلاوي: الحزب الديمقراطي الكوردستاني  لديه 100 مرشح في انتخابات مجالس المحافظات العراقية

أربيل (كوردستان24) - قال رئيس المكتب الانتخابي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، إن الحزب مستعد للانتخابات لأنها مهمة وحاسمة وقد حسمنا عدد المرشحين.

وأضاف اسماعيل مندلاوي رئيس المكتب الانتخابي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد لكوردستان24، إن لديهم مرشحين في ديالى وكركوك والموصل،مشيرا "لدينا 54 مرشحا في الموصل و14 في ديالى".

وتابع "لقد شكلنا ائتلافا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني في بغداد ولدينا مرشح واحد في محافظة صلاح الدين". وقال "اجتمعنا مع المفوضية العليا للانتخابات قبل يومين وتم اختيار جميع مرشحينا على أساس الجدارة، لأن هذه الانتخابات حاسمة والوضع يتطلب ذلك".

وأعلن المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات العراقية، لكوردستان24، اليوم السبت ،إن المفوضية العليا للانتخابات ستحدد عدد الأحزاب والمرشحين والائتلافات الذين سيشاركون في انتخابات مجالس المحافظات ، وأضاف أن "134 (ائتلافا وأحزابا ومرشحا) وإجمالي 6000 مرشح سيشاركون في انتخابات مجالس المحافظات". وفي 18 كانون الأول 2023، ستجرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية (باستثناء إقليم كوردستان) بمشاركة أكثر من 23 مليون ناخب.