القوات الامريكية تستعد لإغلاق الشريط الحدودي مع سوريا

أربيل (كوردستان24 ) - افاد مصدر امني في محافظة الانبار، اليوم السبت، بإغلاق القوات الامريكية الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار، فيما بين علاقة المعارك داخل سوريا.

وقال المصدر في تصريح صحفي ، ان "معلومات مسربة من مصادر امنية في قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار اكدت ان القوات الامريكية بصدد اغلاق الشريط الحدودي مع سوريا على خلفية اشتداد المعارك بين عشيرة العكيدات وقوات (قسد السورية) على بعد 60 كم من مناطق الشريط الحدودي مع سوريا."

واضاف ان "القيادات الامنية المشرفة على الملف الامني على مناطق الشريط الحدودي مع سوريا اوعزت الى قواتها اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر من عمليات تسلل محتملة لعناصر تنظيم داعش الارهابي مستغلة بذلك اندلاع اشتباكات عنيفة بين طرفي النزاع".

وأشار الى، أن "القوات الامريكية كثفت من عمليات الاستطلاع الجوي للطيران الحربي والمسير على المناطق الغربية باتجاه العمق السوري"، موضحا ان "الاجراءات الامنية المتخذة من قبل القوات الامنية تتلخص بمهام مسك الحدود لمنع وقوع اي خرق امني ".

يشار الى ان مصدر امني اكد في وقت سابق تحرك ارتال حربية امريكية من قاعدة التنف السوري باتجاه المناطق القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا".