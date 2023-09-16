لاستئناف تصدير النفط من كوردستان وفد حكومي تركي يزور بغداد

أربیل (كوردستان24) - من المقرر أن يزور وفد حكومي تركي بغداد مطلع الشهر المقبل لبحث استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان .

وقال صباح صبحي عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، لكوردستان24، الیوم السبت " من المقرر أن يزور وفد تركي بغداد مطلع الشهر المقبل لبحث استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان عبر خط أنابيب النفط التركي العراقي.

وأضاف صبحي إن "تركيا أبدت بعض الليونة ومن المتوقع إزالة العوائق أمام العملية قبل وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق،وكان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، قد قال الجمعة، إن المشكلات الفنية في خط أنابيب النفط بين تركيا والعراق تم حلها وإن صادرات النفط جاهزة لاستئنافها.

وفي 22 أب ، التقى وزير النفط العراقي حيان عبد الغني مع وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في أنقرة، وفي 24 آب زار بيرقدار أربيل، تزامنا مع زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العراق وإقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، الأحد 9 أيلول 2023، لكوردستان24: إن قضية صادرات نفط كوردستان لم تعد مرتبطة بحكومتي العراق وإقليم كوردستان والآن الكرة في ملعب تركيا إذا فُتح هذا الباب، سيتم حل جميع المشاكل."

وبعد قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس بتاريخ (25 آذار 2023)، بشأن تصدير النفط من إقليم كوردستان، تم تعليق تصدير النفط إلى ميناء جيهان.

وأرسلت وزارة النفط العراقية كتابا إلى تركيا لاستئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان العراق بعد حل المشاكل الفنية بين فرق وزارة الثروات الطبيعية وشركة سومو.