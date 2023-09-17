الصادرات النفطية العراقية إلى أمريكا ترتفع لأكثر من نصف الكمية المصدرة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية إلى أمريكا ارتفعت لأكثر من النصف الكمية المصدرة خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في جدول لها، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من سبع دول رئيسية بلغت 6.346 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 524 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.822 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 248 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 148 الف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والتي بلغت معدل 100 الف برميل يوميا".

كما أشارت الإدارة، إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.645 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 1.095 مليون برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من البرازيل بمعدل 545 الف برميل يومياً، ومن ثم السعودية بمعدل 383 الف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بمعدل 219 الف برميل يوميا، ومن كولومبيا معدل 211 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا او ليبيا او الاكوادور".