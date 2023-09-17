سفير أذربيجان في بغداد يعلن إطلاق آلية منح تأشيرات الدخول للعراقيين

أربيل (كوردستان 24)- اعلن السفير المفوض فوق العادة لجمهورية أذربيجان لدى جمهورية العراق نصير ممدوف، عن انطلاق منح تأشيرة الدخول للمواطنين العراقيين الراغبين بزيارة جمهورية اذربيجان عبر اجراءات مبسطة ومن خلال مقر السفارة في العاصمة بغداد

وقال السفير نصير ممدوف، "تعتزم أذربيجان والعراق الدولتان اللتان تتمتعان بتاريخ عريق ومجيد مواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع أفاق كبيرة على أساس الصداقة والاحترام المتبادل والشراكة الودية".

وبيّن ممدوف أنه "بعد صدور المرسوم الجمهورية لرئيس جمهورية أذربيجان بتعييني سفيرا مفوضا فوق العادة وقد باشرنا بمنح الفيزة للمواطنين العراقيين الراغبين في زيارة جمهورية اذربيجان ابتداءً من منتصف الاسبوع الماضي عبر الية وتسهيلات اختصرتها السفارة بشكل مبسط وشفاف وفق القوانين واللوائح، ويجب الاشارة الى ان مبلغ رسوم الدولة للحصول على التأشيرات هي 20 دولار أمريكيا فقط".

وقد سمحت الهيئة الحكومية المختصة في أذربيجان للخطوط الجوية العراقية بتسيير رحلات جوية مباشرة الى اذربيجان وبحسب المعطيات من المتوقع ان يم تسيير رحلات جوية مباشرة من مطار العاصمة بغداد ومطار كركوك خلال الايام المقبلة وفي المرحلة المقبلة سوف تخصص رحلات مباشرة من البصرة واربيل وبالإضافة الى ذلك نعمل حاليا مع الجهات الرسمية للتنفيذ رحلات مباشرة للخطوط الجوية الاذربيجانية الى مدن العراق المختلفة، بحسب ما أفاد السفير.

وختم السفير قائلا: "سنواصل القيام بالأعمال اللازمة من اجل زيادة وتوسيع وتفعيل وتطوير المجالات الدبلوماسية والاقتصادية

ونعرب عن أملنا في ان تتعمق العلاقات بين البلدين وان نعمل معا لحل التحديات العالمية التي تواجهها الإنسانية".