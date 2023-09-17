رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل مدير الشرق الأوسط وآسيا لجمعية سانت إيجيديو

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 17 أيلول (سبتمبر) 2023، البروفيسور ليوناردو جيالوريتي مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا في جمعية سانت إيجيديو، وهي منظمة إنسانية مقرها روما في إيطاليا.

وخلال اللقاء، قدم البروفيسور ليوناردو جيالوريتي نبذة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها، كما أشاد بالتعايش السلمي بين مختلف المكونات، وبالحرية الدينية، واستضافة مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين في إقليم كوردستان.

وعبّر رئيس الحكومة عن تقدير إقليم كوردستان للجهود التي تبذلها الجمعية من خلال تنفيذ مشاريع وأعمال وأنشطة إنسانية، متمنياً لها التوفيق والنجاح.