مصرعُ شخصٍ في السليمانية بانفجار في داخل منزله

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان24، اليوم الأحد، أن انفجاراً وقع بداخلِ منزلِ ضابطٍ في وزارة البيشمركة بمدينة السليمانية، مشيراً إلى أنه بحسب المعلومات الأولية فإن الانفجار أسفر عن مقتل الضابط على الفور.

وأشار مراسلنا إلى أن "الانفجار وقع بعد ظهر اليوم في منطقة (كاني كورده) وسط مدينة السليمانية".

وأكد أن "الانفجار أدى إلى مقتل صاحب المنزل على الفور، وهو ضابط برتبة رائد في وزارة البيشمركة".

ولفت إلى أن الانفجار نجم عن (تي إن تي) معد لصيد السمك، انفجرت بسبب سوء التخزين.

وحتى وقت كتابة هذا الخبر، لم تُصدير مديرية الشرطة، والجهات المعنية في السليمانية، أي توضيحٍ حول هذه الحادثة.