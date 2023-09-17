مسرور بارزاني: توصلنا إلى اتفاقٍ مُثمر مع رئيس الوزراء الاتحادي لتأمين رواتب المواطنين

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 17 أيلول (سبتمبر) 2023، بياناً أكد فيه التوصل إلى اتفاق مثمر مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، يتعلق بتأمين رواتب المواطنين، كما أعرب عن شكره لجميع من دعم نجاح هذا الاتفاق.

وفيما يلي نص البيان:

بفضل من الله تعالى، وبالإرادة الصلبة لشعبنا، استطعنا الدفاع عن حقوق شعب كوردستان، والتوصل إلى اتفاق مثمر مع رئيس الوزراء الاتحادي السيّد محمد شياع السوداني لتأمين رواتب المواطنين.

أشكرُ مواطنينا على صبرهم الطويل وصمودهم وثقتهم الراسخة في حكومتهم.

شكراً لجناب الرئيس بارزاني على دعمه وإرشاداته وتوجيهاته في التغلب على العقبات.

أشكرُ السيّد رئيس إقليم كوردستان على دوره في دعم وإنجاح عملية التفاوض مع الحكومة الاتحادية.

شكراً للقوى السياسية في العراق الاتحادي على دعمها لنا.

أشكرُ القوى السياسية الكوردستانية، والكتل الكوردستانية في مجلس النواب الاتحادي على دعمهما وتوحدهما وتضامنهما، من أجل ضمان حقوق متقاضي الرواتب في الإقليم.

شكراً لوفد حكومة إقليم كوردستان على ما حققه من نجاح في هذه المهمة الصعبة، دون كلل وملل، وبشعور عالٍ من المسؤولية.

وبعون الله، سنواصل خدمة مواطنينا الأحبة، ولن نسمح للمحاولات اليائسة بتقويض أو زعزعة استقرار إقليم كوردستان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

2023/9/17