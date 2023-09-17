في اتصالٍ هاتفي.. مسرور بارزاني يشكر السوداني على دعمه بشأن رواتب موظفي الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عبر اتصالٍ هاتفي، الشكر لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على دعمه في التوصل لاتفاقٍ بشان رواتب موظفي الإقليم.

وقال بيانٌ للمركز الإعلامي لحكومة الإقليم، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أجرى اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

وأضاف البيان: وخلال الاتصال الهاتفي، أعرب رئيس الحكومة عن شكره وامتنانه لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي على دعمه في التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان.

كما عبّر رئيس الحكومة عن أمله بأن يكون هذا الاتفاق الأساس لحل كافة المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وذلك من خلال الحوار ووفقاً للدستور والاتفاقات الموقعة.

إلى ذلك، قال مسرور بارزاني عير منصة (إكس): "في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي أعربتُ عن شكري له، على دعمه ومساندته في التوصل إلى اتفاق بشأن تأمين رواتب من يتقاضونها في إقليم كوردستان"

وأكّد رئيس حكومة الإقليم أن "هذا الاتفاق يمكن أن يكون أساساً قوياً لحل جميع القضايا الخلافية من خلال الحوار ووفقاً للدستور والاتفاقات الموقعة"