الحكومة العراقية تقرر إرسال  700 مليار دينار شهريا إلى إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24) – قرر مجلس الوزراء العراقي على إرسال 700 مليار دينار إلى إقليم كوردستان للأشهر الثلاثة أيلول وتشرين الاول وتشرين الثاني .

وقال وزير العدل خالد شواني لكوردستان24 إن مجلس الوزراء العراقي قرر إرسال 700 مليار دينار إلى إقليم كوردستان لرواتب الموظفين للأشهر الثلاثة أيلول وتشرين الاول وتشرين الثاني .

في غضون ذلك، قال مراسل كوردستان24 في بغداد، إنه "على الرغم من وجود توجه لمجلس الوزراء بإرسال 600 مليار دينار فقط لرواتب حكومة إقليم كوردستان، إلا أن الوزراء الكورد بذلوا جهوداً مكثفة لزيادة المبلغ إلى 700 مليار دينار ، ولثلاثة شهور.

ويبلغ إجمالي الأموال، كما أشار مراسل كوردستان24،

" 2 ترليون و100 مليار دينار، ومن المرجح أن تعطى مجتمعة لإقليم كوردستان، وسيتم توفير الأموال من قبل مصرفي الرشيد والرافدين وتوضع على حساب وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان"

وكان وفد حكومة الإقليم قد أقترح على بغداد إرسال مبلغ 800 مليار دينار شهرياً، عن شهر يوليو تموز الماضي لغاية ديسمبر كانون الأول المقبل من عام 2023.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أشار في مؤتمرٍ صحفي، الخميس، أنهم قدموا مُقترحين للحكومة الاتحادية لمُعالجة مشكلة رواتب موظفي الإقليم، لافتاً إلى أنهم بانتظار اجتماع مجلس الوزراء العراقي يوم الأحد المقبل للبت في صرف رواتب موظفي الإقليم.

وكان هدف زيارة الوفد الكوردستاني إلى بغداد، إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم ومستحقاته المالية من الموازنة العامة.

وضم الوفد، رئيس الوزراء مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، ووزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم.

وأجرى الوفد 14 لقاءً، في مقدمتها مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

كما التقى مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي.

إضافةً للقاءٍ مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض. وختم الوفد سلسلة لقاءاته مع الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي.