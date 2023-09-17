رواندزي: قرار بغداد بإرسال رواتب الموظفين هو استجابة إيجابية لزيارة مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، نهرو رواندزي، إن قرار الحكومة الاتحادية بشأن رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان "أمر جيد إلى حدٍّ ما".

واعتبر رواندزي أن المبلغ المُرسل مع الإيرادات غير النفطية "يمكن إنهاء مشكلة دفع رواتب الموظفين لثلاثة أشهر قادمة".

وقرر مجلس الوزراء العراقي في اجتماعه اليوم الأحد، إرسال تريليونين و100 مليار دينار لدفع رواتب موظفي حكومة الإقليم عن أشهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني.

وأكّد نائب رئيس لجنة النفط والغاز أن القرار سيكون لمدة 3 أشهر، وبعدها سيقرر مجلس الوزراء العراقي مرة أخرى بإرسال المبالغ للأشهر التي تليه، وحتى نهاية العام الحالي.

في غضون ذلك، أشار رواندزي إلى أن زيارة رئيس الحكومة مسرور بارزاني إلى بغداد حققت نتائج إبجابية وستحقق أيضاً نتائج أفضل.

لافتاً إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قرر إرسال مبلغ 700 مليار دينار شهرياً بموافقة غالبية وزراءه، قبل توجّهه للولايات المتحدة.

وقال رواندزي: يعتزم الوزراء الكورد تشكيل جماعات ضغط، للقاء السوداني بعد عودته من واشنطن، لأجل إقرار إرسال المبالغ بثلاثة أشهر أخرى.

وكان وفد حكومة الإقليم قد اقترح على بغداد إرسال مبلغ 800 مليار دينار شهرياً، عن شهر يوليو تموز الماضي لغاية ديسمبر كانون الأول المقبل من عام 2023.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أشار في مؤتمرٍ صحفي، الخميس، أنهم قدموا مُقترحين للحكومة الاتحادية لمُعالجة مشكلة رواتب موظفي الإقليم.

لافتاً إلى أنهم بانتظار اجتماع مجلس الوزراء العراقي يوم الأحد للبت في صرف رواتب موظفي الإقليم.

وكان هدف زيارة الوفد الكوردستاني إلى بغداد، إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم ومستحقاته المالية من الموازنة العامة.

وضم الوفد، رئيس الوزراء مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، ووزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم.

وأجرى الوفد 14 لقاءً، في مقدمتها مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

كما التقى مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي.

إضافةً للقاءٍ مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض. وختم الوفد سلسلة لقاءاته مع الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي.