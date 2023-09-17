طائرة مسيرة تركية تقتل 3 من عناصر"PKK  " في سنجار

أربيل (كوردستان24) - استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي سيارة لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني في سنجار، مما أسفر عن مقتل مسؤول كبير وثلاثة مقاتلين.

وذكر بيان لمكافحة الارهاب في كوردستان " قُتل مسؤول كبير في حزب العمال الكوردستاني وثلاثة مقاتلين اليوم الأحد 17 أيلول ، عندما استهدفت طائرة بدون طيار للجيش التركي مركبة لمقاتلي "PKK " في " جلميرا " في جبل سنجار.

وقصفت الطائرات الحربية التركية بشكل متكرر مواقع مقاتلي "PKK " في سنجار خلال الفترة الماضية .