سیاسة

طائرة مسيرة تركية تقتل 3 من عناصر"PKK  " في سنجار

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کوردستان

أربيل (كوردستان24) - استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي سيارة لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني في سنجار، مما أسفر عن مقتل مسؤول كبير وثلاثة مقاتلين.

وذكر بيان  لمكافحة الارهاب في كوردستان " قُتل مسؤول كبير في حزب العمال الكوردستاني وثلاثة مقاتلين اليوم الأحد 17 أيلول ، عندما استهدفت طائرة بدون طيار للجيش التركي مركبة لمقاتلي "PKK  " في " جلميرا " في جبل سنجار.

وقصفت الطائرات الحربية التركية بشكل متكرر مواقع مقاتلي "PKK  " في سنجار خلال الفترة الماضية .

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