بغداد ترسل كتاباً لمصرَفي الرافدين والرشيد لتأمين رواتب موظفي الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن ترسل الحكومة العراقية يوم غدٍ الاثنين، كتاباً رسمياً لفرعي مصرفي الرشيد والرافدين بأربيل، لتوفير المبالغ التي أقرّها مجلس الوزراء.

وقرر مجلس الوزراء العراقي في ختام اجتماعه اليوم الأحد، إرسال تريليونين و100 مليار دينار، إلى حكومة الإقليم، على 3 دفعات قيمة كل منها 700 مليار دينار، اعتباراً من سبتمبر أيلول الجاري.

وتدفع الحكومة الاتحادية هذه المبالغ لإقليم كوردستان عبر قروض تمنحها ثلاثة مصارف عامة، وتسددها وزارة المالية العراقية، بحسب بيان مجلس الوزراء العراقي.

وقال مراسل كوردستان 24 في بغداد، إنه من المتوقّع أن تحدد حكومة إقليم كوردستان عن أي شهر ستمنح تلك المبالغ للموظفين.

وأوضح المراسل أن بعض الأصوات "النشاز" في اللجنة المالية بالبرلمان العراقي "يريدون وقف إرسال الأموال إلى الإقليم، لكن وفقاً للقانون والدستور لا يمكنهم ذلك".

وكان وفد حكومة الإقليم قد اقترح على بغداد إرسال مبلغ 800 مليار دينار شهرياً، عن شهر يوليو تموز الماضي لغاية ديسمبر كانون الأول المقبل من عام 2023.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أشار في مؤتمرٍ صحفي، الخميس، أنهم قدموا مُقترحين للحكومة الاتحادية لمُعالجة مشكلة رواتب موظفي الإقليم.

وكان هدف زيارة الوفد الكوردستاني إلى بغداد، إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم ومستحقاته المالية من الموازنة العامة.

وضم الوفد، رئيس الوزراء مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، ووزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم.

وأجرى الوفد 14 لقاءً، في مقدمتها مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

كما التقى مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي.

إضافةً للقاءٍ مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض. وختم الوفد سلسلة لقاءاته مع الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي.